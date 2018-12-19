مشروع قرار بريطاني يدين استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قدمت بريطانيا مشروع قرارها بشأن اليمن إلى مجلس الأمن لطرحه على التصويت في نهاية الاسبوع الحالي, مشروع القرار يعنى باتفاقات ستوكهولم والمرحلة القادمة، وسط انباء عن نواقص كبيرة في مشروع القرار ما يعني صعوبة تمريره بصيغته الحالية.

بريطانيا وزعت مسودته على الدول الأعضاء، على أمل التصويت عليه هذا الأسبوع.

القرار المفترض يهدف لدعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم بالسويد، ومراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في الحديدة.

كما تشجب بريطانيا في المشروع، استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار من قبل الحوثيين ضد دول الجوار، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، كما شجبت أيضًا هجمات الحوثي ضد السفن التجارية في باب المندب.

مشروع القرار يطالب، المجتمع الدولي بتسليم اليمن مساعدات مالية عاجلة، لدعم الاقتصاد، ودفع رواتب التقاعد والموظفين الحكوميين، ويرحب بمساهمات جميع المتبرعين لليمن، خاصة السعودية والإمارات، لتحسين الوضع الإنساني.

القرار شدد كذلك على ضرورة استمرار التهدئة، والامتناع عن أي أعمال تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والامتناع عن أي نشاطات تساهم في عدم استقرار المنطقة.

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