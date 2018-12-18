هدوء في الحديدة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (أ ف ب)



يسود الهدوء في شوارع مدينة الحديدة غربي اليمن , بعد اندلاع اشتباكات في وقت متأخر من الليل بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً , والمتمرّدين الحوثيين بعيد دقائق من بدء سريان اتّفاق هدنة برعاية الأمم المتّحدة، حسبما أفاد مسؤول في القوات الحكومية.

وقال سكان في الحديدة تحدثت إليهما وكالة فرانس برس برس عبر الهاتف إنه لم تقع أي معارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين منذ الثالثة فجرا.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "هناك هدوء تام منذ الثالثة فجرا (بتوقيت اليمن) في مدينة الحديدة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنّ وقف إطلاق النار سيطبق بدءاً من منتصف الليل، رغم أنّ اتّفاق الهدنة الذي تمّ التوصل إليه الخميس في السويد نصّ على وقف فوري لإطلاق النار.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني ، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصّلت الحكومة اليمنية والمتمرّدون في محادثات في السويد استمرت لأسبوع واختتمت الخميس إلى اتّفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة



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