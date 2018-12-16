السفير الإيراني يثير حفيظة العراقيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (متابعات)

أثار السفير الإيراني لدى بغداد إِيرَج مَسْجِدِي غضب العراقيين بعدما غادر حفلا لتأبين شهداء العراق أقامته إحدى التحالفات السياسية في العاصمة العراقية.

وأظهرت لقطات مغادرة مسجدي كرسيه في اللحظة التي وقف فيها الجمهور دقيقة صمت احتراما لشهداء العراق ما اعتبره عراقيون موقفا مقصودا ومهينا وهو ما نفته السفارة الإيرانية في بغداد.

وقالت السفارة الإيرانية إن مسجدي مسجدي لم ينسحب أثناء القيام دقيقة صمت على ارواح الشهداء العراقيين, مشددة على احترام كوادرها الدبلوماسية جميع شهداء العراق.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة الإيرانية في بغداد ذو الفقار أمير شاهي، في تصريح صحفي إن "السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، حضر الحفل منذ البداية، وأتم جميع فعالياته التي كرّمت الشهداء العراقيين، ثم قرأ سورة الفاتحة على أرواحهم, وغادر في لحظة قيام الحضور، دون الانتباه إلى أنه كان قيام دقيقة صمت، وليس ختاماً للحفل".

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