الشاهد ينفي محاولته الانقلاب على الرئيس التونسي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نفى رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الاتهامات التي طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي على الرئيس باجي قايد السبسي.

واستنكر الشاهد، تلك الاتهامات، متسائلا: “هل هناك حكومة لها أوسع صلاحيات بالدستور، تفكر في الانقلاب، هذه مهزلة”.

وأعرب عن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات، التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.

وقال الشاهد، خلال حضوره في البرلمان لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2019، إن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى للانقلابات”، مضيفًا: “لن يؤثر فينا كلام البعض، الذي يعتبر العودة إلى الشرعية الدستورية انقلابًا وتصويت النواب انقلابًا”.

وجاءت تصريحات الشاهد في أعقاب اتهام الأمين العام لحركة “نداء تونس”، سليم الرياحي، الجمعة، بـ”السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة”.

ورفع الرياحي دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية، ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه وعدد من السياسيين والأمنيين” بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.

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