البحرين تعلن إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت البحرين عن بدء جولة اقتراع جديدة للانتخابات النيابية والبرلمانية، مطلع شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات البحرينية، فقد تم حسم نتائج اقتراع الانتخابات البرلمانية في تسع دوائر، فيما سيتم إعادة الاقتراع في الدوائر الباقية التي لم تحسم فيها بعد نتائج الانتخابات.

وحجز 9 مرشحين لأنفسهم مقاعد في مجلس النواب منذ الجولة الأولى، التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 67%، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية نحو 70%.

وجرت عملية الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عامًا وفرعيًا، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل المحافظات الأربع؛ العاصمة والمحرق، والشمالية والجنوبية.

وتنافس 293 مرشحًا على 40 مقعدًا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحًا على 30 مقعدًا للمجالس البلدية، ويخوض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلون.

ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية، ونحو 286 ألفًا في الانتخابات البلدية.

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