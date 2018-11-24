إقبال كبير على مراكز الإقتراع في البحرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالة أنباء البحرين)

شهدت الساعات الأولى للانتخابات البحرينية إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية.

وقد أعلنت وكالة أنباء البحرين أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وتشهد الانتخابات المرتقبة حظر مشاركة منسوبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها من قبل القضاء. والإجراء هو الأول من نوعه تطبقه البحرين منذ الانتخابات النيابية عام 2002.

ويتنافس في تلك الانتخابات النيابية نحو 293 مرشحاً، بينهم 41 سيدة.

وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وبينت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية. ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.

كذلك يشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص، فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3600 ناخب.



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