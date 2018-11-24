فتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية بالبحرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتحت مراكز الاقتراع البحرينية أبوابها، لأكثر من 360 ألف ناخب لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً، بحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

وتشهد الانتخابات المرتقبة حظر مشاركة منسوبي الجمعيات السياسية التي جرى حلها من قبل القضاء. والإجراء هو الأول من نوعه تطبقه البحرين منذ الانتخابات النيابية عام 2002. التي شهدت أول انتخابات بعد إقرار ميثاق العمل الوطني في شباط/فبراير 2001.

ويتنافس في تلك الانتخابات النيابية نحو 293 مرشحاً، بينهم 41 سيدة.

وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وبينت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن وقف الدعاية الانتخابية يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية. ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم خرق فترة الصمت الانتخابي.

ويشارك في تنظيم العملية الانتخابية أكثر من 2400 شخص، فيما يصل عدد المراقبين إلى 231 مراقباً، في وقت بلغ عدد الناخبين خارج البحرين الذين أدلوا بأصواتهم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 3600 ناخب.



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