تحرير الشام تحاصر مقاتلين من حراس الدين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

أقدمت مجموعات من هيئة تحرير الشام على محاصرة مقر لمقاتلين في تنظيم حراس الدين في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي ، حيث جرى إطلاق نار كثيف في محيط المقر من قبل المجموعة التي حاصرت المبنى

وأشار المرصد إلى أن مجموعات من هيئة تحرير الشام حاصرت مقرا لمسلحين منحدرين من فرنسا ومنتمين إلى جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وذلك بعد وقت قليل من حل خلاف بين الطرفين نجم عن اعتقالات نفذتها "الهيئة" بحق عناصر غير سوريين من "حراس الدين".

وسبق أن أفاد "المرصد" قبل يومين بتصعيد التوتر، ليس للمرة الأولى في الآونة الأخيرة، بين التنظيمين في منطقة حارم على خلفية اعتقال "الهيئة" سبعة من عناصر "حراس الدين".

وردا على هذه الاعتقالات أعلنت "حراس الدين" حالة من الاستنفار ونشرت حواجز في المنطقة، مع بروز مخاوف من اندلاع اشتباكات بين التنظيمين المتشددين.

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