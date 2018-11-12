عالسمع | أجواء غائمة وأمطار جزئية في دمشق وترقب لمنخفض قادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع )

تشهد العاصمة السورية دمشق أجواء غائمة ، مع سقوط زخات من المطر في مناطق متفرقة ، هذا ما نقله لنا بعض أعضاء مجموعة عالسمع التابعة لأخبار الآن على فيسبوك عبر الصور هم Reem Hamed و Nour Alsakani و ريناز العوض .

الحالة الجوية اليوم كانت متسقرة نسبة لليومين الماضيين إلا أن مركز الأرصاد يتوقع أن يتأثر الطقس بمنخفض جوي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

كما أن درجات الحرارة تنخفض في نهاية الأسبوع الحالي، ومن المتوقع هطل الثلوج على المرتفعات الجبلية.

يشار إلى أن عدة مناطق في سوريا شهدت هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال 24 ساعة الماضية أغزرها كان في منطقة “نبع الصخر” في القنيطرة 19 ملم كما تشكّلت السيول الجارفة في النبك بالقلمون بريف دمشق.

اليكم بعض الصور ..

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