إسرائيل تقر بشن هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن قوات الجيش الإسرائيلي شنت هجمات جديدة في سوريا، بعد إسقاط الطائرة الروسية عن طريق الخطأ الشهر الماضي.

ويذكر أن طائرة روسية جرى إسقاطها بمضادات النظام السوري الدفاعية في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، تزامنا مع هجوم جوي إسرائيلي على شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا، وفق ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات في سوريا، بما في ذلك بعد إسقاط الطائرة الروسية"، مشددا على أن "التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان عليه في السابق"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت قوات النظام السوري أطلقت النار على طائرة استطلاع روسية من طراز "إيل - 20" بدلا من طائرة مقاتلة إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على متن الطائرة الروسية.

واندلعت على إثر هذه الحادثة أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو، ما دفع الأخيرة إلى تزويد النظام السوري بمنظومة دفاع صاروخية من طراز إس-300.

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