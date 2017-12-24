قوات الشرعية تتقدم باتجاه محيط صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

بدعم من قوات التحالف العربي، تمكنت قوات الشرعية في اليمن من السيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية لتمهد بذلك طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.

واصلت القوات اليمنية تقدمها في منطقة نِهم شرق العاصمة صنعاء بالسيطرة على عدة مناطق بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وبحسب ما ذكرت مصادر ميدانية فإن القيادي في ميليشيات الحوثي أحمد هندي دغسان أصيب بجراح بليغة اثر غارة جوية استهدفته في نقيل بن غيلان في نهم.

وكانت القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.

وقالت مصادر عسكرية إن 15 من أمهر القناصة الحوثيين لقوا مصرعهم في الخنادق والمتاريس أثناء تحرير جبال القناصين، التي شكلت في السابق عقبة أمام القوات الحكومية نحو مناطق بران.

وبتحرير القوات الحكومية لهذه السلسلة الجبلية، التحمت القوات التي تقاتل في وسط المنطقة بالقوات التي تقاتل في شمالها، و فتحت بوابة كبيرة لعبورها إلى الأرض المفتوحة نحو بقية مناطق مديرية نِهم، ما يمكن الجيش الوطني من استخدام العربات والدبابات والأسلحة الثقيلة، التي كان يصعب استخدامها قبل ذلك، خاصة فتح سهول وطريق "صنعاء - مأرب" للتقدم نحو الأرض المفتوحة صوب المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.

واذا ما تمكنت القوات الشرعية من التحرك قدما إلى نقيل بن غيلان، الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من جبال القناصين، تكون قد تجاوزت أكبر عقبة باتجاه مناطق طوق صنعاء.

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