مقتل مسؤول الدعاية في تنظيم القاعدة في اليمن بغارة أمريكية

أخبار الآن | مأرب - اليمن - وكالات

قتل المسؤول عن الدعاية الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن، في غارة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار في مأرب شرق صنعاء، حسبما أفادت مصادر قبلية الخميس. وقالت المصادر إن أبو هاجر المكي، كان من بين أربعة مسلحين قتلوا مساء الاربعاء في الغارة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع في مديرية وادي عبيدة في مأرب.

كما قتل في المنطقة ذاتها عنصران آخران في التنظيم المتطرف في ضربة جوية ثانية شنتها ايضا طائرة من دون طيار واستهدفت سيارة كانت تقلهما. وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ نحو عقدين وتعتبر واشنطن فرع القاعدة في اليمن من أخطر فروع التنظيم في العالم، وتبدي قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الواضاع هناك وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضي الأمريكية.

وفي 2017، شنت القوات الأمريكية اكثر من 120 غارة جوية ضد متشددين في اليمن في اطار حملة تعززت مع وصول دونالد ترامب الى سدة الرئاسة الأمريكية، بحسب ما اعلن مسؤولون الاربعاء. وقال المسؤولون ان غالبية الغارات الجوية استهدفت تنظيم القاعدة الذي تقول الولايات المتحدة انه يخطط لتنفيذ اعتداءات على اراضيها. كذلك نفذ البنتاغون ضربات ضد الفرع اليمني لتنظيم داعش.

المزيد من الأخبار

أدلة جديدة تبرز دور جمعيات قطر "الخيرية" بدعم الإرهاب

الحمولة المحظورة.. تصدير الفوضى