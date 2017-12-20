التحالف سيبقي ميناء الحديدة مفتوحا لشهر رغم الهجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )



قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن إنه قرر إبقاء ميناء الحديدة، الميناء الرئيسي في اليمن، مفتوحا على الرغم من الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأكد التحالف أن الإبقاء على الميناء مفتوحاً يأتي حرصاً من دول تحالف دعم الشرعية على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني مشيرا بالوقت ذاته بأنه يشدد الإجراءات المتعلقة بالتفتيش.

وذكرت السلطات السعودية أنها اعترضت كلا الصاروخين دون أن يتسببا في أضرار مادية.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "استمرارا لحرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ونتيجة لتكثيف الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، فإن قيادة التحالف تعلن عن استمرار فتح ميناء الحديدة للمواد الإنسانية والإغاثية، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية لمدة ثلاثين يوما لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن ميناء الحديدة".

المزيد:

الدفاع الجوي السعودي يتعرض صاروخا حوثيا جنوبي الرياض