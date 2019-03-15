جيوش العالم يغزوها "عدو واحد" يهدد أمنها الصحي.. ما هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

جيوش العالم يغزوها عدو واحد يهدد جنودها، هذا العدو لا يملك سلاحاً نووياً ولا يعرف أجهزة الدمار الشامل، لكنه يغزو بصمت وهدوء ليهدد صحة الجنود .. انها "الدهون" العدو الأول للبشرية .

أمريكا.. المعركة الخاسرة

تخوض القوات المسلحة الأمريكية معركة خاسرة... العدو هنا ليس دولة معادية أو أسلحة بل الدهون.

وأظهر تقرير نشرته مؤسسة راند الأمريكية، المعنية بأبحاث السياسات العامة، أن حوالي 66 في المئة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة، على الأقل بالنسبة للمقاييس العسكرية التي تعتمد على قياس كتلة الجسم

وتتزامن هذه الدراسة مع تراجع الأعداد المتاحة للتجنيد. إذ أعلنت القيادة العامة للجيش الأمريكي عام 2017، أن 11 في المئة فقط من الشباب بين سن 16 و24 عاماً يرغبون في الانضمام للجيش.

وما يزيد الطين بلة أنه يتم استبعاد واحد من بين كل ثلاثة متقدمين بسبب الوزن غير المناسب.

نفقات اضافية

وأوضح الجنرال جيفري فيليبس، العام الماضي أن الجيش الأمريكي ينفق أكثر من واحد ونصف مليار دولار سنوياً لعلاج المضاعفات الصحية الناجمة عن السمنة، وتجنيد المزيد من الأفراد ليحلوا محل غير اللائقين.

العدو وصل الصين

وذكرت الصحيفة أن النظام الغذائي السيء، وأسلوب الحياة الكسول،هي العوامل التي تجعل المجندين الشباب غير لائقين جسديا للانضمام للجيش.

ورغم التهاون في شروط التجنيد، ذكرت السلطات أن عشرين في المئة من المتقدمين عام 2017 فشلوا في الاختبارات المتعلقة بالوزن.

كما ذكرت الصحيفة أن بعض الأفراد لم يستطيعوا اجتياز اختبار الجري لمسافة خمسة كيلومترات.

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ماذا عن إيران؟

وبحسب موقع غلوبال فاير باور، المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن عدد المجندين العاملين في إيران يزيد على نصف مليون فرد.

لكن مقال نشرته دورية بي إن سي للصحة العامة، في يناير/كانون الثاني الماضي، ذكر أن نسبة السمنة بين الجنود الإيرانيين بلغت 13 في المئة، وأن 41 في المئة من الأفراد وزنهم زائد.

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مأساة بريطانية

أظهرت إحصائيات وزارة الدفاع أن حوالي عشرة في المئة من الجنود البريطانيين يعانون من سمنة مرضية.

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كما حذر الخبراء من النفقات التي قد يتكبدها الجيش جراء هذه الزيادة في أوزان الأفراد، إذ قال اللورد ماكول، جراح وعضو في مجلس اللوردات، إن مقاعد النجاة في الطائرات، و مركبات النجاة في الغواصات ستحتاج إلى الاستبدال لتناسب أحجام الجنود.

الهند تقاوم

في أبريل/نيسان الماضي، وضع الجيش الهندي قواعد صارمة لمواجهة السمنة بين الجنود. وتضمنت هذه الإجراءات، التي تستهدف زيادة وزن الضباط والجنود، المنع من الترقيات والمهام في الدول الأجنبية.

وذكرت دراسة عام 2016 أن ثلث الجنود في الهند يعانون من الوزن الزائد.

أوجاع إسبانية

لم تعد قمصان كتيبة "لا ليغيون" تتصدر عناوين الصحف منذ العام الماضي، إذ أُخضع أكثر من ثلاثة آلاف من أفرادها لاختبارات إجبارية لتحديد كتلة الجسم الخاصة بهم.

وأظهرت الاختبارات أن ستة في المئة منهم يعانون من السمنة، وأُلحقوا ببرامج حمية غذائية.

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جنوب افريقيا أحزمة أضيق وخصور أكبر

أظهرت أحدث إحصائيات الخدمات الصحية العسكرية، والتي ترجع لعام 2012، أن حوالي عشرة في المئة من أفراد القوات المسلحة في البلاد يعانون من السمنة. وحذر الخبراء العسكريون من أن هذا الأمر يشكل عبئاً على استعداد القوات للقتال.

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التقاعد المبكر في المكسيك

كذلك تواجه القوات المسلحة المكسيكية مشاكل تتعلق بأوزان الأفراد. وفي عام 2015، أحالت المؤسسة أكثر من 1300 من أفرادها للتقاعد المبكر بسبب زيادة معدل كتلة أجسامهم على 35.

كما وجهت 12 ألفاً من الأفراد بحتمية استعادة لياقتهم.

وذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2015 أن المكسيك لديها ثاني أكبر نسبة سمنة بين أفراد الجيش، من بين جيوش 35 دولة، إذ تبلغ نسبة السمنة 32,4 في المئة من إجمالي عدد الجنود.

وتسبقها الولايات المتحدة بنسبة 38,2 في المئة من إجمالي عدد الجنود.

هل تمكنت الدهون من جيوش العالم ؟

على الرغم من أن الجنود عادة ما يكونون أكثر لياقة من المواطنين العاديين بسبب التدربات المكثفة إلا أن العكس هو ما نلاحظه على أمر الواقع ، ويرجح خبراء التغدية أن يكون اسبب ذلك هو الضغط النفسي الذي يتعرض له الجنود ، ما يجعلهم يلجأون للتنفيس عبر تناول الكثير من الطعام .

مصدر الصور :BBC

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