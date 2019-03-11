7 نصائح مهمّة لحماية العظام مع تقدّم العمر.. ما هي؟!
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
مع تقدّم العمر، تصبح العظام رقيقة، الامر الذي يتطلّب حماية ضرورية من الكسر والأمراض. ولذلك، فإنّ هناك العديد من النصائح التي يقدّمها الأطباء، والتي يجب الالتزام بها لحماية العظام.
فما هي هذه النصائح؟
|النصائح
|الشرح
|تناول الخضروات
|هي أفضل مصدر لفيتامين C الذي يحفز إنتاج الخلايا المكونة للعظام
|تمارين القوة
|أي الضغط على بعض المفاصل، ولذلك أهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قصور المفصل في الركبة، أو التهاب مفصل الورك.
|فيتامين دال
|يحتاج البالغون يومياً من 1000 إلى 2000 وحدة من فيتامين دال يومياً لكي يمتص الجسم الكالسيوم. وللحصول على ذلك، يجب التعرض للشمس، بحسب نصيحة الاطباء.
|الإقلاع عن التدخين
|للتدخين تأثير سلبي على العظام، ويجب الإقلاع عن ذلك فوراً.
|فحص الكثافة
|يجب الخضوع لصورة أشعة سريعة للتأكد من أن كثافة العظام سليمة، ويساهم ذلك في تحديد مخاطر الإصابة بمرض هشاشة العظام والكسور.
|تناول الأدوية
|يمكن لمن يعانون من هشاشة العظام تناول الادوية لمنع حدوث كسر خطير، ولكن بعد استشارة الطبيب.
مصدر الصورة: twasul
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