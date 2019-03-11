7 نصائح مهمّة لحماية العظام مع تقدّم العمر.. ما هي؟!

... الرياضة والغذاء المتوازن يعززان صحة المرأة ما بعد الخمسين قدمت دراسة جديدة نصائح وقائية لتعزيز صحة العظام لدى المرأة بعد لخمسين.ومن أهم النصائح ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة

... دراسة: حمية البحر المتوسط تقاوم هشاشة العظام أكدت دراسة إيطالية أن الحل الرئيسي للملايين من مرضى هشاشة العظام هو الالتزام بحمية البحر الأبيض المتوسط، ​​لخفض احتمالات تعرضهم لكسور العظام والمفاصل.

... تعرف على اهم الفيتامينات والطرق التي تساعد على زيادة الطول يبحث الكثيرون عن كافّة الطرق التي توفّر لهم زيادةً طبيعيةً في طول الجسم، فالجسم الطويل يُعتبر أكثر جمالاً وجاذبيّةً عند البعض، إضافةً إلى أنّ بعض الرّياضات تتطلّب طولاً مُناسباً للقُدرة على مُمارستها بشكل أفضل

... 9 أطعمة تعيد الشباب إذا كنت تجاوزت الخمسين! مع تقدمنا في العمر يبدأ الجسم بعد أن يصل لذروة الشباب في الأربعينات ، تبدأ حيوية الجسم بالتراجع شيئاً فشيئاً ، وعدنا يصل لعمر الخمسين ، فهنا تبدأ مرحلة جديدة..

... وضعية واحدة للنوم مفيدة للصحة.. ماذا يقول الباحثون؟ إنّ وضعيات النوم للإنسان عديدة. فالبعض ينام على ظهره، والبعض الآخر ينام على جنبه الأيمن أو الأيسر، في حين أن البعض أيضاً ينام على بطنه