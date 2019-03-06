بائعات الخضروات يقدمن عروضا راقصة في المانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أدت بائعات فواكه وخضراوات في مدينة ميونيخ الألمانية، رقصة نساء السوق التقليدية السنوية، الثلاثاء 5 مارس/آذار، وهي الرقصة التي تمثل رداً من نساء منطقة بافاريا على كرنفال الشوارع الذي يقام معظم فعالياته في منطقة راينلاند الواقعة على بعد مئات الكيلومترات شمالاً.

ووفقا لما أعلنت سلطات مدينة ميونيخ، فقد شاهد آلاف المتفرجين النساء وهن يؤدين الرقصة بملابسهن الملونة التي صممت لتعبر عما تبيعه كل واحدة منهن.

وكانت زينة الملابس تساعد في تمييز عمل كل واحدة، سواء بائعة خضراوات أو بائعة فاكهة أو خبازة وهكذا.



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