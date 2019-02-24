إنجاز لا يُثمّن.. رجل يحول صحراء إلى غابة خلال 40 عاما (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (brightside)

قد يظنّ البعض أنّ الإهتمام بـ البيئة والنهوض بها في ظل الأزمات المتراكمة بها بمثابة قضية خاسرة. غير أنّ الأمر هذا ليس صحيحاً أبداً، وهو ما أكدته ممارسة رجل هندي يعيش في جزيرة "ماجولي".

الرجل هذا آثر أن يحوّل الجزيرة الكائنة في ولاية آسام في الهند من صحراء إلى غابة مليئة بالأشجار، على مدى 40 عاماً. فعلاً، لقد نجح جداف بايينغ في تحقيق هدفه، حيث أنشأ غابة واسعة في تلك الجزيرة التي دمّرتها الفيضانات الشديدة في العام 1979.

إنجاز الرجل هذا الذي يعمل في بيع الأبقار للقرى المجاورة، بدأ عندما كان في عمر الـ16 عاماً، حينما حاول انتشال جزيرة ماجولي من التصحر القاحل، من خلال زراعة شتول من الأشجار، وما زال مستمراً بذلك حتى الآن. واليوم، باتت هذه الجزيرة مليئة بالنمور البنغالية والغزلان وحيوان وحيد القرن والنسور والفيلة إلى جانب الثعابين. وبفضل جداف، فقد ساعدت الغابة في الحفاظ على النظام البيئي والحياة البرية المحلية.

ورغم الإنجاز الذي صنعه جداف، غير أنّ قصته لم تكن معروفة قبل العام 2007. فالسر في الكشف عن هذا العمل العظيم كان لدى الصحافي الهندي جيتو كاليتا، الذي اكتشف الغابة أثناء رحلة لتصوير الطيور آنذاك.

وإبّان انتشار قصة جداف، منحه الرئيس الهندي السابق لقب "رجل الغابات في الهند". ولذلك، فإنّ جداف مصرٌّ على استكمال مسيرته حتى النفس الأخير، وحلمه أن يحول باقي الجزيرة إلى غابات.

مصدر الصور: brightside

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