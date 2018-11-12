حرائق الغابات في كاليفورنيا تحصد المزيد من الأرواح



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا إلى 29 شخصا بحسب ما قالت السلطات في الولاية الأمريكية .

واضافت السلطات أن 228 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين مشيرة إلى ان الحرائق اسفرت ايضا عن تدمير 7 آلاف منزل.

وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس بينها مستشفى ومحطة بنزين وعدة مطاعم، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.

وحتى الآن، احترق 40 ألفا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.

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