شبكات التواصل تهدّد المراهقات بالمرض.. دراسة تكشف التفاصيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "المراهقات اللواتي يقضين وقتاً طويلاً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، يتعرضن إلى خطر الإصابة بالاكتئاب أكثر من المراهقين".

وبحسب مجلة "جورنال إيكلينيكال ميديسن"، فإنّ "الباحثين وجدوا أنّ 40% من الفتيات اللواتي يقضين 5 ساعات في اليوم في استخدام شبكات التواصل عبر الإنترنت لديهم أعراض الاكتئاب".

واعتمدت الدراسة التي أجريت في رويال كوليج أوف سيكارتيسيتز في لندن على مشاركة 11 ألف مراهق ومراهقة متوسط أعمارهم 14 عاماً. وأشارت النتائج إلى أنّ "خُمسي الفتيات تعرضن للتحرش أو المضيقة الإلكترونية، بينما تعرض ربع الذكور لمثل هذه المضايقات".

إلى ذلك، فقد "تبين أن عدد ساعات نوم المراهقات أكثر تأثراً بعادات استخدام شبكات التواصل الإلكترونية، وأن 40% منهن قد نقصت ساعات النوم لديهن، بينما تأثر بذلك 28% من المراهقين".

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