6 أطعمة ضرورية لصحة العينين.. الفلفل الأحمر أولها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الأطعمة المهمّة لصحة العينين، خصوصاً تلك التي تحتوي على فيتامين "أ". ومع هذا، فإن هذا الفيتامين لا يكفي فقط لحماية العيون من الأمراض، بل ثمّة أيضاً عناصر أخرى تساهم في ذلك وتحميها من الضعف.

وتتركز هذه العناصر المتمثلة في فيتامينات مختلفة في العديد من الأطعمة، فما هي؟

1- الفلفل الأحمر

هو من أغنى الأطعمة بفيتامين "سي" الذي يحمي العيون من المياه البيضاء أو "الكتاركت".

2- المكسرات والبذور

تحتوي على فيتامين "إي" الذي يساهم في التقليل من ضعف البصر الناجم عن التقدم في العمر.

3- الخضروات الورقية

توفر الخضروات الورقية الخضراء مجموعة من فيتامين "سي" و"إي".

4- السلمون

نظراً لاحتوائها على دهون أوميغا3، فإنّها مفيدة جداً للعيون لأنها تحميها من المياه الزرقاء "الغلوكوما".

5- اللحوم

وأهمها الخالية من الدهون التي تعتبر مصدراً رائعاً للزنك الذي تحتاجه العيون.

6- البيض

يوفر البيض الزنك ومغذيات دقيقة مثل اللوتين التي تحمي شبكية العين من الأضرار.

مصدر الصورة: dailymedicalinfo

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