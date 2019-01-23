لحماية العينين من أضرار الكمبيوتر.. إليكم نصائح الخبراء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفرض الكثير من الأعمال المكوث أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة، الامر الذي ينعكس سلباً على الصحة بشكلٍ عام.

ومؤخراً، كشف معهد بيئة العمل التطبيقية في ألمانيا أن "الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة يتسبب في إجهاد العينين، وظهور بعض المتاعب مثل الحكة، وجفاف العينين، إضافة إلى الشد والتوتر في الرقبة، والكتفين".

وأكّد المعهد على ضرورة "التزام الموظف ببعض النصائح التي تجنبه متاعب العمل لفترات طويلة بواسطة الكمبيوتر"، موضحاً أنه "يجب تجنب الوهج والانعكاسات في المكتب قدر الإمكان، إلى جانب توفير مسافة كبيرة بدرجة كافية ما بين العينين والشاشة".

وبحسب الخبراء، فإنه من المفترض أن تتراوح هذه المسافة ما بين 45 و60 سنتيمتراً. كذلك، فإنه من المهم القيام بالعديد من الأمور أثناء العمل على الكمبيوتر، من بينها النظر بعيداً عن الشاشة والغمز بالعينين وتحريكها أو إغماضها لبضع دقائق.

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