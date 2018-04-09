نقص فيتامين د

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



يعد فيتامين د من أبرز أنواع الفيتامينات الضرورية للجسم ويصنفه الأطباء على أنه فيتامين وهرمون في نفس الوقت , ويلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية في الجسم وتنظيمها

يعتبر فيتامين "د" من انواع الفيتامين المهمة للجسم والمعروف أيضاً باسم "فيتامين أشعة الشمس"، ويمكن الحصول عليه من تناول بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية وأثناء التعرض لأشعة الشمس التى بدورها تحفز إنتاج فيتامين "د" فى الجلد

إلتقينا بالطبيبة رشا وأفادت بالتالي :

أظهرت دراسة طبية أن 75% إلى 80% في المئة من دول الخليج يعانون من نقص فيتامين (د) الذي يؤدي إلى عدد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام .

وهناك بعض الأعراض لنقص فيتامين د وهي

1- ألم ونقص العضلات

2- ضعف جهاز المناعة

وعندما تكون مستويات فيتامين د منخفضة، فإن نظام المناعة لدينا يتأثر بشكل لا يمكن إنكاره، حيث يمكن العثور على تركيز عالٍ من مستقبلات فيتامين د في الخلايا المناعية ، وهي منطقة في الجسم تتطلب كمية كافية من فيتامين د.

وفي دراسة يابانية نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، حيث سجل تلاميذ المدارس الذين تم إعطاؤهم مكملات فيتامين (د) حالات أقل من سلالة الإنفلونزا A من أولئك الذين لم يتلقوا ملاحق، وفي دراسة أخرى، تم اختبار الأفراد الذين تم تشخيصهم بمرض المناعة الذاتية أيضًا عند مستويات منخفضة من فيتامين دي.

3- ارتفاع ضغط الدم

وغالبًا ما ينتج ارتفاع ضغط الدم عندما تكون مستويات فيتامين (د) في الجسم منخفضة، ويقوم جسمنا برفع ضغط الدم من خلال تقييد الشرايين واحتباس الماء، حيث ان فيتامين (د) بمثابة مضاد ، حيث يقمع هذا التفاعل الأنزيمي ويقلل من استجابة الجسم غير الملائمة و المتفاقمة، وبالتالي تطبيع مستويات ضغط الدم.

4- مشاعر الحزن / الاكتئاب

تم إجراء ارتباط بين الحزن / الاكتئاب وانخفاض مستويات فيتامين دي،حيث ينطوي على الارتباط بين الاضطراب العاطفي، وحالة اكتئابية موسمية ، ومستويات متقلبة من فيتامين D3، وفي إحدى الدراسات ، شهد المشاركون الذين تلقوا مكملات D3 تأثيرات إيجابية وانخفاض للآثار السلبية البدنية والمعرفية على حد سواء، وقد أبلغ المشاركون عن تضاؤل ​​ملحوظ في الأعراض المختلفة ، بما في ذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، والخمول ، واضطرابات النوم.

5- مشاكل الأمعاء

بعض الأمراض المعدية المعوية تؤثر على امتصاص فيتامين د، ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض كرون ، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وغيرها من الحالات أكثر عرضة لنقص فيتامين د بسبب هذه التفاعلات، وعلاوة على ذلك ، أولئك الذين لديهم كميات عالية من الدهون في الجسم هم عرضة لنقص فيتامين د لأن الدهون تضعف الفيتامين وتقلل من تأثيراتها الفيزيولوجية.

6- التعرق المفرط

7- أمراض القلب

وهناك علاقة محتملة بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وأمراض القلب والأوعية الدموية

المصادر التي يمكن للإنسان من خلالها الحصول منها على فيتامين"D"، ومنها

1- أشعة الشمس

المصدر الرئيسي لفيتامين "D"أشعة الشمس، حيث إن الجسم يمتص 90% من احتياجاته من فيتامين "D" عبر الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس، بحسب خبراء التغذية. لكن من المهم التعرض لأشعة الشمس إما قبل الساعة 11 صباحاً أو بعد الرابعة مساء، حتى تتحاشى تأثير الأشعة الضارة على الجلد

2- الأسماك

الأسماك مثل السالمون والسردين والتونة غنية بفيتامين "D"، لذا فإن تناول الأسماك بصفة يومية، يضمن حصول الجسم على احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين الهام لصحة الجسم

3- البيض

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين "D"، وتناول بيضتين يؤمنان حصولك على ثُمُن احتياجك من الفيتامين.

4_ زيت كبد الحوت

اكتشف العلماء أن زيت كبد الحوت يساعد في الوقاية من مرض "الكساح"، الذي كان يصيب الأطفال بكثرة في ذلك الوقت، نظراً لنقص فيتامين "D" في الجسم، وكان يؤثر على العظام ويتسبب في ضعفها ولينها. كما أن زيت كبد الحوت غني أيضاً بفيتامين "A"

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