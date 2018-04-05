كيف تحافظ المرأة الحامل على سلامة أسنانها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

يحذر الأطباء المرأة الحامل من إهمال علاج الأسنان إذ قد يؤثر يؤثر سلباً على صحة الحامل و صحة الجنين معاً

الحمل يسبب بعض التغيرات الهرمونية التى تزيد من مخاطر أمراض اللثة، والتى بدورها يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على صحة الجنين ، ويفضل عند إتخاذ قرار الحمل أن تذهب الحامل لطبيب الأسنان لتنظيف الأسنان وفحص اللثة بعناية، والتأكد من علاج أى مشاكل بصحة الفم وألأسنان .

توجهنا لطبيبة الأسنان د/ رشا خالد شحادة وتحدثت عن كيفية المحافظة على سلامة الأسنان في فترة الحمل وأفادتنا بالتالي :

الحمل يؤدي إلى حدوث تغيرات هرمونية في جسم المرأة، والتي تؤدي إلى زيادة وصول الدم للثة، وتؤدي إلى تنشيط الجراثيم الموجودة في الفم. وفي حال وجود التهاب لثة قبل الحمل فإن الوضع سوف يصبح أكثر سوءاً، وسوف تعاني المرأة بما يسمى التهاب اللثة الحملي، حيث تتضخم اللثة بين الأسنان وتصبح اللثة حمراء ونازفة.

إن مراجعة طبيب الأسنان قبل حدوث الحمل وإزالة الجير ومعالجة التهاب اللثة والعناية الفموية الجيدة في المنزل سيجنب الحامل التعرض لالتهاب اللثة الحملي.

ويمكن للمرأة الحامل زيارة طبيب الأسنان؛ لإجراء العلاج اللازم وتقديم النصائح الضرورية لها؛ نتيجة التغيرات الهرمونية والجسدية والنفسية.

ويجب على المراءة الحامل العناية اليومية بالأسنان عن طريق :

- استخدام فرشاة الأسنان الناعمة مرتين يومياً لمدة 5 دقائق.

- التقليل من تناول السكريات، خاصة قبل النوم.

- محاولة التنفس من الأنف؛ لأن التنفس من الفم ينشط الجراثيم ويجفف الأسنان ويسبب تلفها.

- استخدام الخيط السني الرقيق المشمع بعد وجبة الطعام،.

ويجب على السيدة الحامل زيارة طبيب الأسنان في أي شهر من شهور الحمل، وأيضاً عند حدوث أعراض متكررة؛ كالآلام المستمرة، ونزف اللثة، والرائحة الكريهة،، وكذلك عند عدم القدرة على الأكل وحدوث التقرحات في الفم.

اقرأ أيضا:

حشوة أسنان تمنع تطور التسوس وتحمي من الميكروبات للأبد

وثائق سرية: بن لادن شك في زرع جهاز تتبع في حشو أسنان زوجته