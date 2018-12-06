كل ما تريد معرفته عن الانهيار العصبي.. أعراض وقاية وعلاج!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( dailymedicalinfo )

متوتر باستمرار ؟ لا تنام جيداً في الليل ، تراودك الأفكار السلبية ، تشعر بحزن شديد يجعلك ترغب بالانغلاق على نفسك ؟ هل تشعر حقاً بأنك مكتئب ؟

هذه أعراض عدة يقال أنها قد تسبب لك في أي لحظة ما نسميه نحن " انهياراً عصبياً " لكن ما هو؟ وهو هل علامة مرض نفسي ، وما هو علاجه ؟

ما هو الانهيار العصبي ؟

الانهيار العصبي أو العقلي هو مصطلح يستخدم لوصف فترة من الضيق النفسي الشديد، وخلال هذه الفترة، لا يمكن للشخص العمل في حياته اليومية، وقد استخدم هذا المصطلح مرة للإشارة إلى مجموعة واسعة من الأمراض النفسية، بما في ذلك الاكتئاب ، والقلق ، و اضطراب الضغط النفسي الحاد (التفاعل الحاد للكرب) على الرغم من أن “انهيار عصبي” لم يعد يعتبر المصطلح الطبي، إلا أنه لا يزال يستخدم من قبل الكثيرين لوصف أعراض التوتر الشديد وعدم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة، ما يرى الآخرون أنه انهيار عقلي قد يكون في الواقع مرض عقلي غير مشخص.

ولا يوجد تعريف متفق عليه لما يشكل انهيارا عصبيا، وينظر إليه عموما على أنه فترة عندما يصبح الإجهاد البدني والعاطفي لا يطاق وتضعف قدرة الفرد على العمل بفعالية.







أكثر اعراض الانهيار العصبي شيوعا أعراض الاكتئاب، مثل فقدان الأمل وأفكار الانتحار أو إيذاء النفسلكن أيضاً هناك هذه الأعراض الأخرى :

القلق مع ارتفاع ضغط الدم ، والعضلات المتوترة، والدوخة ، واضطراب في المعدة، الرعشة والرجفة.

الأرق.

الهلوسة.

تقلبات المزاج الحادة أو انفجارات غير المبررة.

نوبات الهلع والذعر ، والتي تشمل ألم في الصدر، انفصال عن الواقع والنفس، والخوف الشديد، وصعوبة في التنفس.

جنون الارتياب ، مثل الاعتقاد أن شخص يراقبك أو يطاردك.

استرجاع ذكريات أو لقطات من حادث صادم تعرض له، والتي يمكن أن تشير إلى اضطراب ما بعد الصدمة غير المشخص.

من اعراض الانهيار العصبي أيضا، انسحاب الأشخاص الذين يعانون منه وانعزالهم عن عائلاتهم وأصدقائهم، وتشمل أعراض هذا الانسحاب ما يلي: تجنب الوظائف الاجتماعية والالتزامات. سوء التغذية واضطرابات النوم. قلة الحفاظ على النظافة الشخصية.





يمكنك الخروج من هذه الضائقة النفسية أو السلوكية من خلال:

استخدام إما العلاج الحديث (العلاج النفسي والتحدث لمعالج نفسي) أو العلاج السلوكي المعرفي. تناول الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق ، لعلاج الاختلالات الكيميائية. ممارسة العلاجات البديلة، مثل الوخز بالإبر، والعلاج بالتدليك ، أو اليوجا.

إذا كنت تشعر بالإرهاق وعلى وشك الانهيار، جرب هذه الطرق للتعامل مع اعراض الانهيار العصبي :

تنفس بعمق و عد إلى الوراء من 10 عندما تشعر بالقلق أو الضغط.

تجنب تناول الكافيين والكحوليات.

اتبع النظام الغذائي الصحي الذي يرفع من معدلات السيروتونين في جسمك.

وضع روتين للنوم الذي يساعدك على النوم بشكل جيد، وهذا قد يكون أخذ حمام دافئ، وإيقاف استخدام الأجهزة الإلكترونية، أو قراءة كتاب قبل النوم.

متى ترى الطبيب بسبب اعراض الانهيار العصبي؟

من الطبيعي أن يشعر شخص ما، في وقت أو آخر، أنه غير قادر على التعامل مع ضغوط الحياة، إذا كنت لا تتعامل مع الإجهاد بطريقة صحية، أو إذا كنت تواجه صعوبة في القيام بمهامك اليومية، يمكن أن يكون هذا علامة على الانهيار العصبي واضطراب الصحة العقلية، من المهم بالنسبة لك أن تذهب إلى الطبيب حالما تلاحظ علامات انهيار.





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