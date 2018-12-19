دراسة حديثة: مرض السكري يتسبب في بتر اطراف 169 شخصا أسبوعيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة حديثة أن حوالى 169 شخصا في الأسبوع، يتعرضون لبتر الأطراف بسبب مرض السكري. وتعود الأسباب الرئيسية لعمليات البتر؛ إلى "القرحة غير المريضة" و"عدوى القدم"، فقد يؤثر مرض السكري على ما يقرب من 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة

ووجد التحليل الذي أجرته مؤسسة "داء السكري في المملكة المتحدة" أن 26378 شخصًا لديهم بتر أطرافهم بسبب مرض السكري، وذلك خلال عامي 2014 و2017، وهو ارتفاع بنسبة 19.4٪ من عام 2010 إلى 2013، وفقًا لـ"الغارديان" البريطانية.

ويقول "دان هوارث" رئيس قسم الرعاية في مرض السكري في المملكة المتحدة: 'إن العدد المروع لعمليات بتر الأطراف السفلية المتعلقة بمرض السكري ينمو عاما بعد عام"، مضيفًا أن البتر بصرف النظر عما إذا كان يتم تعريفه على أنه قاصر أو كبير ، هو مدمر ومغير للحياة. لا يزال بُرْعُ البُرْع طفيفا ينطوي على فقدان قدم كاملة".

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