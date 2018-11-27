6 أطعمة تجنب طلبها من قائمة المطعم.. فهي تهدد صحتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تعلم أنك تخاطر بصحتك أحيانا عندما تتناول الطعام في الخارج ؟ لا تتفاجأ إذا عرفت أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يحذر من تناولها خارج المنزل، لما تسببه من مشكلات صحية عديدة. نقدم لك نحن 6 أصناف تجنبها من قائمة الطعام لتبقى في أمان :

1. البرغر نصف نصف استواء

قد يسبب عدم طهي اللحم جيداً إلى عدم القضاء على البكتريا العالقة باللحم، وفي حالة طلب البرغر من المطاعم يجب أن يكون كامل الاستواء لضمان القضاء على كافة الميكروبات والجراثيم.

2. الوجبة الاقتصادية

تحتوي وجبات التوفير، على أصناف عديدة وهى غير جيدة للصحة، فكلما كانت الوجبة تحتوي على العديد من الأطعمة، كلما زادت فيها كميات الدهون

3. السلطة الخضراء

تساعد السلطة الخضراء في الحفاظ على الوزن، ولكن هذا في حال غسل مكوناتها جيداً، أما إذا كانت ملوثة فيمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، فهى معرضة للتلوث بشكل كبير.

4. الأطباق الجانبية

تقدم المطاعم أطباق لفتح الشهية حتى يتم إعداد الطعام، ولا يمكن تخيل كم تسبب هذه الأطعمة في زيادة الوزن، ولهذا ينصح بعدم تناول مثل هذه الأطعمة التي يظن البعض أنها خفيفة، والبحث عن وسيلة أخرى للتسلية.

5. الأطعمة الرخيصة

هل فكرت يوماً في السر الذي يجعلها زهيدة الثمن؟ قد تكون مصنوعة من بواقي الأطعمة أو مقلية في زيت مستخدم لأكثر من مرة، ولذلك لا يجب الإنسياق وراء هذه العروض التي يمكن أن تؤدي لأضرار صحية كثيرة.

6. المقليات

تعتبر المقليات من الأطعمة المفضلة لكثير من الأشخاص في المطاعم، ولسوء الحظ ان تلك المقليات هي الأكثر ضرراً على الصحة ، فوجبة واحدة ستكسبك الكثير من السعرات الحرارية وتجلب لك مجموعة كبيرة من المخاطر الصحية.

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