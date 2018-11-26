غرف نومكم خطيرة جداً عليكم.. هذا ما كشفته أحدث الدراسات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غالباً ما يُصاب جهازنا التنفسي بالحساسية بسبب الكثير من الملوثات المنزلية والغبار. وفي هذا الصدد، فقد كشفت دراسة حديثة أنّ جميع المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية تقريباً، فيها العديد من مسببات الحساسية، لافتة إلى أنّ أكثر الغرف في المنزل التي تسبب الحساسية هي غرفة النوم.

وأجرت هذه الدراسة مجموعة من الباحثين، حيث تم جمع عينات من غبار غرف النوم في أكثر من 70 ألف منزل. وتوصلت النتائج إلى أنّ أغلب سكان هذه المنازل يعانون من العديد من أنواع الحساسيات.

ووجد الباحثون أيضاً أن المنازل التي تحتوي على حيوانات، فيها أكثر من مسبب للحساسية، كما كشفوا أنّ أغلبها وجد في غرفة النوم، لا سيما تلك التي تدخل إليها الحيوانات بشكلٍ دائم.

إلى ذلك، فقد أشار الباحثون إلى أنّ "المواد المثيرة للحساسية، والتي تأتي من شعر الكلاب والقطط، هي من أكثر المواد المثيرة للحساسية شيوعاً في المنازل".

إلاّ أن ما لا ينتبه له الكثيرون، هو أنّ الكثير من ربات المنازل يقومون بكنس السجاد في غرف النوم، الأمر الذي يساهم في إنتشار عث الغبار حول السرير. ولذلك يجب إخراج هذا السجاد من الغرفة وتنظيفه خارجها.

وللسيطرة على أعراض الحساسية، ينبغي تنظيف غرف النوم باستمرار وغسل الستائر وغطاء السرير بشكلٍ دائم بالماء الساخن وتجفيفها، كما يجب إبعاد الحيوانات عن هذه الغرف.

مصدر الصورة: Das Bad

للمزيد:

أمريكا.. تطوير لقاح من الـ "DNA " قد يقضي على داء الخرف