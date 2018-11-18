ما هو التهاب الجيوب الأنفية وكيف تتم معالجته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

عند التعرض لتقلبات الجو، وخصوصا مع حلول فصل الشتاء وأجوائه الباردة، يتعرض عدد لا بأس به من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجيوب الأنفية، الى الاصابة بعدد من المشكلات كصعوبة في التنفس، وألم شديد في الرأس إضافة لعدد من الأعراض الأخرى.

فما هو التهاب الجيوب الأنفية وما هي أبرز أسبابه وكيف تتم الوقاية منه، وفي حال الاصابة به كيف تتم معالجته، أسئلة يجيب عليها ضيفي في الاستوديو الدكتور فؤاد البري الاختصاصي في الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي.

الجيوب الأنفية هي تجاويف عظمية مليئة بالهواء موجودة في الجمجمة البشرية، وهي تساعد على عزل الجمجمة وتقليل وزنها، وتسمح للصوت أن يتردد صداه داخلها. وذكر أن الأربعة أزواج الرئيسية للجيوب الأنفية هي:

- الجيوب الأمامية (في الجبين)

- الجيوب الفكية (خلف عظام الخد)

- الجيوب الأنفية (بين العينين)

- الجيوب الوتدية (خلف العينين)

وترتبط الجيوب الأنفية بالممر الأنفي عبر فتحة تسمى (اوتيزوم). تبطن الجيوب الأنفية بالنسيج الذي ينتج المخاط وتحتوي على شعيرات صغيرة والتي تسمى الأهداب. تحبس طبقة المخاط الجراثيم وتنقلها نحو الفوهة عبر الأهداب، إذا كان هناك أي انسداد في هذا المسار الطبيعي، فإن المخاط سيصاب بالركود ما يؤدي إلى إصابة ثانوية تسمى SINUSITIS.

من الأعراض الشائعة لهذا المرض : انسداد الأنف، وفقدان الشعور بالرائحة، وسيلان الأنف، وجع الرأس، وآلام الوجه، والعطس، وإفرازات الأنف. كما أن أحد العوامل المهمة المسببة لالتهاب الجيوب الأنفية هي الحساسية. تسبب تورم الأغشية المخاطية الالتهابية الناجمة عن الحساسية انسداد في الجيوب الأنفية وثقل الإفرازات.

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