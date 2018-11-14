فيتامين د وأوميغا ٣ لا يحميان من أمراض القلب والسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت أكبر تجربة بحثية حتى الآن أن "مكملات" فيتامين د وزيت السمك "أوميغا ٣"، التي يتناولها الملايين لتجنب اعتلال الصحة، لا تفعل شيئاً للحد من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو السرطان.

ووجد باحثون من جامعة هارفارد، أن من تجاوزوا الـ50 من العمر، والذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة وتناولوا أحد المكملات أو كليهما شهدوا نفس العدد من الأمراض المرتبطة بأمراض القلب والسرطانات، تماما مثل أولئك الذين يتناولون دواء بديلا كل يوم، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال خبراء الصحة إنهم يأملون في أن تتعارض النتائج مع الدعاية لبعض المكملات الغذائية المستخدمة على نطاق واسع وأن توقف تفكير العامة بأن الأقراص يمكن أن تكون بمثابة إصلاح سريع للتخفيف من تأثير النظام الغذائي السيئ وأساليب الحياة غير الصحية.

وسعت تجربة هارفارد، المعروفة باسم "فايتال"، إلى وضع حد لمسألة الفوائد التي قد يجنيها الأفراد من هذه المكملات، ولم تجد أي شيء في صالحهم.

وخلال التجربة، قام ٢٦ ألفا من الأشخاص الأصحاء الذين تجاوزوا الـ50 من العمر، إما بمضاعفة الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية من فيتامين د ، وتناول جرام واحد من زيت السمك، أي ما يعادل الجرعة الموصى بها من قبل جمعية القلب الأمريكية للأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو كليهما، وبعد ٥ سنوات تم تسجيل أكثر من ٨٠٥ نوبات قلبية أو سكتات دماغية، وتم تشخيص ١٦١٧ حالة سرطان.

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