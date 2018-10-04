رغم تلقيبها "السم الأبيض"... للملح منافع رائعة جدا

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة -

في الغالب ينصح الأطباء بعدم الإكثار من الملح في الطعام، إلى درجة وصفه أحيانا من قبل البعض بـ"السم الأبيض"، لكن كل هذه الإرشادات لا تعني التوقف عن استهلاك المادة الحيوية بالكامل بالنظر إلى منافعها الصحية الكبرى.. وينصح الأطباء بعدم استهلاك أكثر من ستة غرامات من الملح في اليوم الواحد، تفاديا لاضطرابات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، إليك منافع الملح، وفق موقع "سكاي بولد"..

منافع الملح المتعددة:

- يساعد على الوقاية من مرض السكري ففي حال لم يتناول الإنسان هذه المادة تضعف حساسية الجسم تجاه الأنسولين كما تتراجع قدرة الجسم على التمثيل الغذائي (الميتابوليزم) لمادة الغلوكو التي تسبب داء السكري من النوع الثاني.

- يساعد الملح على تحسين صحة الفم عبر مقاومة بعض البكتيريا الضارة وتبييض الأسنان، وذلك من خلال خلط كوب من الماء بنصف ملعقة من الملح ثم المضمضة بهذا السائل.

- جسم الإنسان لا يقوم بإنتاج مادة اليود التي يحتاجها هرمون الغدة الدرقية، لذلك فالحل الممكن هو تناول الملح، وإذا لم يحصل هذا الأمر فإن الجسم يكون مهددا بمرض قصور الغدة الذي يؤدي

إلى زيادة الوزن وشعور الإنسان بالتعب.

- يعمل الملح على تحسين صحة القلب ويسهل تدفق الدم في الأوعية ولذلك فإن من يعانون من انخفاض ضغط الدم يمكنهم أن يقوموا بتحفيزه من خلال تناول صوديوم الكلوريد، وتبعا لذلك فإن المادة التي توصف بالسم الأبيض في العادة تؤدي دورا مهما في تفادي الجلطة والأزمة القلبية..

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