خبراء يبتكرون طريقة مبهرة للتخلص من التدخين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التدخين من العادات المضرة بالصحة والتي تؤثر سلبا على المدخنين أنفسهم وعلى من يحيط بهم ,يشترك معهم في أماكن إقامتهم، فقد يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من هذه العادة لكن كل مرة يعودون أشره من السابق!



في هذا الصدد، ابتكر خبراء مركز سكريبس "دواء" يساعد المدخنين على التخلي عن السجائر، باستخدام "إنزيم" يفكك "النيكوتين" ويقلل الرغبة في التدخين إلى الصفر تقريبا، ويفيد موقع "Science Advances" بأن الخبراء استخدموا طريقة التخلص من الإدمان على النيكوتين بمنعه من الوصول إلى الدماغ، وتعد هذه الطريقة إحدى الطرق الواعدة لعلاج الإدمان على التدخين..

وتمكن العلماء من ابتكار إنزيم NicA2-J1، وهو نسخة من إنزيم طبيعي مرتبط بنشاط بكتيريا Pseudomonas putida، حيث اتضح أن هذا الإنزيم يقلل الإدمان على النيكوتين من دون أن يسبب ألما نفسيا وبأقل الآثار الجانبية. وفقا للعلماء، فقد أصبح واضحا بعد الاختبارات الأولية، أن NicA2-J1 يحلل النيكوتين داخل الجسم بصورة كاملة تقريبا، ولا يبقي منه سوى ما يكفي للوقاية من متلازمة الامتناع.

ويقول "أوليفيه جورج"، الأستاذ المساعد في معهد سكريبس: "هذه خاصية فريدة لإنزيم NicA2-J1، فهو يحلل كمية النيكوتين اللازمة لتخفيض الرغبة في التدخين ويترك الكمية اللازمة لعدم الشعور بهذه الرغبة"، واختبر الباحثون ابتكارهم على الفئران المخبرية بنجاح، والآن يخططون لاختباره على الناس..

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