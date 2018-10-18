الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساهم بمعدل الشفاء بنسبة 95%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام الذي يهدف إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة، وهو الأول عند النساء عالمياً.



تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام

الذي يهدف إلى التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة، ويُعَد السرطان الأول عند النساء عالمياً.

وتزداد احتمالات الإصابة بهذا المرض في حال وجود :

1_إصابة بسرطان الثدي سابقا أووجود كتلة .

2_إصابة أحد العائلة مثل إصابة الأم أو الأخت أو الخالة.

3_العمر أكبر من أربعين سنة.

4_ الإنجاب بعمر متأخر

5_ نمط العيش ( كثرة الجلوس - الوزن الزائد - تناول الطعام الغني بالدسم.)

حيث إنه يسهم في خفض معدل الوفيات، ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95%.

ويعد أيضا الكشف المبكر من أهم العوامل التي تساعد وتحدد مصير هذا المرض ومصير صاحبة المرض، فكلما كان اكتشاف سرطان الثدي مبكرا كان معدل الشفاء الكامل أكبر لان علاج سرطان الثدي يعتمد على المرحلة التي اكتشف فيها المرض، وعلى كل سيدة أن تساعد في الاكتشاف المبكر عن طريق الفحص الذاتي للثدي واستشارة الطبيب عند وجود أي تغيرات، وفحص الثدي بالأشعة التشخيصية.

من وسائل الاكتشاف المبكر عمل أشعة الماموجرام للسيدات فوق 40 سنة، حيث يعتبر الماموجرام الدوري هو أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى الأطباء مما يساهم في معالجة سرطان الثدي بشكل مبكر.

وأشار الأطباء أن الكشف المبكر يسهم في خفض معدل الوفيات، ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95%.

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