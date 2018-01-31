علماء يستخدمون أداة محمولة لرسم خريطة شفرة الجينوم البشري

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح علماء في تجميع الجينوم البشري الأكثر اكتمالا حتى الآن في محاولات رسم خريطته بتكنولوجيا واحدة باستخدام منظم حمض نووي جديد بحجم الهاتف المحمول.

ويقول العلماء إن هذا الجهاز قد يتمكن في يوم ما من رسم خريطة للجينوم بسرعة وبساطة تتيح فعل ذلك في المنزل.

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وعن طريق استخدام الأداة الجديدة التي يطلق عليها (مين آي.أو.إن)، وهي من صنع شركة أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز، قال باحثون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا إنهم تمكنوا من ترتيب سلاسل للحمض النووي أطول بكثير من السلاسل السابقة، مما يجعل العملية أسرع وأرخص.

وفهم وتفسير الجينوم البشري يمثل حجر زاوية في الطب الحديث ويوفر ثروة معلومات عن المخاطر الجينية الموروثة لأي شخص والأجسام المضادة لها وكيفية تطور أمراضها مثل السرطان.

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وفي عام 2003 اكتمل رسم أول خريطة للجينوم البشري، متمثلة في الأساس في التركيب الجيني لشخص ما، بتكلفة بلغت ثلاثة مليارات دولار في مهمة استغرقت 13 عاما.

ويتكلف رسم خريطة الجينوم البشري باستعمال أداة (مين آي.أو.إن) نحو ألف دولار.