على غير العادة.. "الحوت القاتل" يتمكن من تكلم لغة البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الواقع للحوت القاتل اسم آخر أيضا، وهو أوركا (Orca) ويعود معنى هذا الاسم للغة اليونانية، وينتمى هذا القاتل الثديى البحري إلى عائلة الدلافين وهو أكبرها حجما ويصل طوله الى 10 أمتار ووزنه إلى 8 أطنان وسرعته فى السباحة الى 60 كم/ ساعة يفترس الحيتان الزرقاء والقروش االعظيمه البيضاء وأسود البحر والبطاريق والدلافين و الدببة القطبية، فهو يقتلها من غير أي تردد.. ورغم أنه يتميز بهذه الشراسة إلا أن البشر تمكنوا من كبح جماحه وتلقينه خاصية تظل حكرا على الانسان..

ووفق ما أظهره مقطع فيديو نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، تلقى "الحوت القاتل" دروسا بشأن كيفية التحدث بلغة البشر، وقال المصدر إن "ويكي"، وهي أنثى عمرها 16 عاما تعيش في متنزه فرنسي، قادرة على نطق كلمات مثل "مرحبا" و"وداعا" و"إيمي"، بالإضافة إلى قدرتها على العد إلى ثلاثة.









وفي الفيديو الذي انتشر سريعا، بإمكانك سماع الحوت يتكلم وكأنه ببغاء، كما أن معظم الكلمات المنطوقة يمكن فهمها بسهولة. بالرغم من أن الباحثين لم يحددوا بعد مدى قدرة "ويكي" على التواصل بشكل عادي،

ويعتقد الباحث الإسباني الذي يقود الدراسة، "خوسيه أبرامسون"، أن "ويكي" قد تصبح قادرة على إجراء المحادثات الأساسية بسهولة في يوم ما" في حال تلقت دروسا مكثفة..



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