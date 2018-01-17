"أكياس الشاي" هي من أحد أسباب مرض السرطان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



اشارت تقارير حديثة إلى أن شرب الشاي المعبأ في أكياس يدمر الجهاز الهضمي والكلى والعظام، كما أنه أحد أسباب أمراض السرطان والعقم لاحتوائه على الكلور، وعلى الكثير من المركبات الضارة بالصحة، ويأتي الكلور في هذا المشروب الشعبي من مواد تبييض أكياس التغليف التي تحتوي في كثير من الأحيان على مادة (إبيكلوروهيدرين) التي تُستخدم كمبيد للآفات.، وعند تفاعله مع الماء يمكن أن يؤدي إلى العقم وإلى مشاكل في مناعة الجسم وإلى مرض السرطان.

ويضيف الخبراء أن أكياس الشاي المصنوعة من مواد بلاستيكية خاصة (صالحة في الغذاء) تنبعث منها مواد سامة لدى شرب الشاي باستمرار أو لدى غليها لأكثر من مرة، مما يضاعف من تركيز المواد السامة في الجسم. كما أن الشاي المستخدم فيها غالبا ما يكون من بقايا أوراق الشاي وغبارها الدقيقة التي لا تولّد من الشاي سوى لونه الأحمر الذي يصبغ الماء فقط، اشارت دراسة حديثة نشرها موقع WebMD تبين أن مجموع الأحماض، التانينات والكروموجين، هذه المواد الكيماوية مجتمعة تؤدي إلى خراب الأسنان واصفرارها.

موضوع ذو صلة: لن تصدق ماذا يتغير في جسمك.. لو شربت كوبا من "قهوة الموت"، اللافت في هذه الدراسة هو أن الأحماض هي العنصر الأول في تلون الأسنان وتبين أن أوراق الشاي فيها أنواع عدة من الأحماض.

الجدير ذكره، أن الأحماض تضعف "المينا" الواقية للأسنان وتجعلها هشة، كما أن "التانينات" هي مادة نباتية موجودة في النبيذ أيضا وتعتبر عدوا للأسنان البيضاء، في حين أن القهوة تضعف "مينا" الأسنان تماما كالشاي إلّا أنّها تحتوي على نسبة "تانين" أقل مما يعني أنها لا تؤثر على لون الأسنان كالشاي، في الحالتين إن كنتم من المدمنين على الشاي أو القهوة عليكم تنظيف أسنانكم بشكل منتظم بعد كل كوب..

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