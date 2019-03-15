للمرأة.. سيجارة واحدة خلال الحمل تضاعف خطر وفاة طفلك!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (CNN)

يحذر الأطباء باستمرار، جميع النساء الحوامل من التدخين، لما في ذلك من تأثيرٍ سلبي كبير على الجنين. وفي هذا الإطار، كشفت دراسة جديدة أنّ "تدخين المرأة الحامل يضاعف احتمالات الوفاة المفاجئة للطفل حديث الولادة".

واستندت الدراسة إلى بيانات تحليلية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بين عامي 2007 و2011، شملت ما يزيد عن 20 مليون ولادة، منها 19 ألف حالة وفاة مفاجئة. ولفت الباحثون في دراستهم المنشورة في دورية "طب الأطفال" إلى أنّ "احتمال وفاة الطفل يزيد بنسبة 0.07 بالمئة مقابل كل سيجارة إضافية تدخنها الأم الحامل".

ولفتت الدراسة إلى أنه "عندما تدخن الحامل علبة مكونة من 20 سيجارة يومياً، فإن احتمال وفاة الطفل حديث الولادة يتضاعف 3 مرات مقارنة بطفل المرأة غير المدخنة إبان حملها".

مصدر الصورة: iflscience

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