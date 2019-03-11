دراسة: فقدان الوزن يساعد على الشفاء من مرض السكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

توصلت دراسة جديدة تحمل عنوان "Direct"، اجريت في اسكتلندا وتينيسايد، الى أن ثلث المرضى الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية لفقدان كميات كبيرة من الوزن، تمكنوا من الشفاء من مرض السكري من النوع الثاني.

فقد كشفت الدراسة على أن فقدان الوزن ساعد مرضى السكري على الشفاء والحفاظ على حالة الاستقرار هذه لمدة عامين، إلا أن هذا لا يستمر طوال الحياة.

وهذه الدراسة كانت قد أجريت اعلى 300 مشارك مصاب بداء السكري من النوع الثاني، لديهم مؤشر كتلة جسم ما بين 27 و45.

وقال البروفيسور روي تايلورالبروفيسور روي تايلور، وهو الباحث الرئيس في الدراسة : "نفهم الآن الطبيعة البيولوجية لهذه الحالة القابلة للانعكاس، ومع ذلك، فإن كل مريض شفي من داء السكري من النوع الثاني، في حال زيادة الوزن مرة أخرى، فإن المرض سيعود إليه".

وبعد مرور السنة الأولى من التجارب، عكس 46% ممن حصلوا على حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية، مرض السكري من النوع الثاني، وتمكن 36% منهم من الحفاظ على حالة "الشفاء" هذه بعد مرور عامين، وارتبطت هذه الحالة ارتباطا شديدا بفقدان الوزن، حيث أن أغلبهم، 64% ممن فقدوا أكثر من 10 كلغ، ظلوا سليمين من المرض بعد عامين من الدراسة.

مصدر الصورة: sayidaty

للمزيد:

إنّه الثالث في العالم.. رجلٌ ألماني يهزم الإيدز من جديد

تحذير.. مادة في الأطعمة المقلية والمحمصة قد تؤدي إلى السرطان