تحذير.. مادة في الأطعمة المقلية والمحمصة قد تؤدي إلى السرطان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (aps.dz)

كشفت دراسة أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) أنّ "مادة الأكريلاميد الموجودة في العديد من الأطعمة قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "مادة الأكريلاميد هي مركب يتكون بشكلٍ طبيعي عند طهي الأطعمة الغنية بالنشا، خصوصاً عندما تكون مقلية أو مطهية على درجة حرارة عالية مثل البطاطا المقلية والبسكويت والخبز المحمص.

وبحسب موقع " aps.dz"، فإنّ "خبراء من هيئة سلامة الأغذية الأوروبية EFSA، توصلوا إلى أنّ مادة الأكريلاميد في الغذاء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان للمستهلكين من جميع الفئات العمرية".

ولذلك، فقد تمّ تحذير مصنعي الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة بشأن مادة الأكريلاميد، وحضهم على ضرورة مراقبة مستويات هذه المادة في الأطعة، التي يجب أن تبقى ضمن النسب المعقولة.

ومع ذلك، فإنّ هذا الاكتشاف بشأن هذه المادة لا يشكل خطراً مباشر على الناس، إذ أنهم ليسوا بحاجة إلى تغيير نظامهم الغذائي. وفي السياق، دعت هيئة الأغذية البريطانية الأسر إلى عدم تحميص الخبز ورقاقات البطاطا كثيراً، وأن يكون لونها فاتحاً قدر الإمكان.

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مصدر الصورة: aps.dz

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