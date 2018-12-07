للبطاطا استخدامات لن تتوقعها.. تعرّف إلى 10 منها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

للبطاطا عشاق كثرٌ حول العالم، فهي التي ينتاولها الكبار والصغار على حدّ سواء بأنواعها المختلفة، مقلية كانت أم مشوية أو مسلوقة. وتعدّ البطاطا إحدى أبرز أنواع الخضار أهمية في المنزل، واستخدامتها كثيرة وتدخل في العديد من الأطباق والأطعمة.

غيرَ أنّ للبطاطا فوائد أخرى لاستخدامها في المنزل بين جميع أفراد الأسرة. وفي هذا الصدد، أوردَ موقع "توب10 هوم ريميديز" أبرز استخداماتها في المنازل، وهي:

1- علاج انتفاخ العينين

توضع شرائح البطاطا على العينين لمدة 10 دقائق قبل النوم.

2- تلميع الأحذية

تفرك الأحذية المتسخة بشرائح البطاطا لاستعادة بريقها.

3- أختام ملونة

طريقة بسيطة ليلهو الصغار برسم أشكال بألوان زاهية.

4- تنظيف الفضة

تغلى قطع الحلي الفضية مع البطاطا في الماء.

5- إزالة الصدأ

حمض الأكساليك فيها يزيل أكسيد الحديد.

6- امتصاص الملح الزائد

توضع حبات البطاطا في وجبات الطعم بعد طهيها.

7- كمادات باردة وساخنة

تطبق على العضلات ومكان الإصابات لتسريع الشفاء.

8- إزالة بقع الطعام

تساعد للتخلص من بقايا المواد الغذائية على الجلد.

9- زراعة النباتات

تستخدم كبيئة غنية للزراعة توفر السماد للمزروعات.

10- البقع الداكنة

تحتوي مواد تنظف البشرة من الأوساخ والغبار.

للمزيد:

معركة شرسة توثقها فتاة لوالدها مع حيوان "الكنغر" (فيديو)