إنّه الثالث في العالم.. رجلٌ ألماني يهزم الإيدز من جديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون شاركوا في مؤتمر "سياتل" حول الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية عن شفاء مريضٍ من مرض الإيديز في ألمانيا وتحديداً في مدينة دوسلدورف.

وبحسب صحيفة "New Scientist"، فإنّ "البيانات الصحية لهذا المريض أظهرت شفاءه التام، لاسيما أنه انقضى على توقف تناوله للأدوية المضادة للفيروسات مدة 3 أشهر"، موضحة أنّ "هذا الشخص قد يصبح الشخص الثالث في التاريخ الذي يتعافى من مرض الإيدز".

وفي هذا الصدد، لفتت الأخصائية في علم الفيروسات في المركز الطبي لجامعة اوتريخت أنيماري فينسينغ أنّ "هذه الحالة مشابهة للحالتين السابقتين، وقد عولجت بالطريقة ذاتها".

مصدر الصورة: صحتي

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