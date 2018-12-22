علماء يتمكنون من القضاء على "الإيدز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصل فريق من العلماء إلى نقطة ضعفِ خلايا جسم الإنسان المصابة بفايروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

ووجد الباحثون أن الإيدز يستهدف الخلايا ذات النشاط الأيضي العالي، وبهذا تمكنوا من تدمير الخلايا المصابة بالفيروس أو خزاناته عبر مثبطات لذلك النشاط.

وأكد باحثون في معهد باستور بباريس، إلى أنهم نجحوا في تدمير خلايا أصيبت بالفايروس، التي عادة ما يتم علاجها باستخدام مضادات الفيروسات القهقرية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأخذ مرضى الإيدز هذه المضادات مدى الحياة، وذلك لكونها عاجزة عن القضاء على مخزونات الفيروس المتمركزة في الخلايا المناعية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن متحدث باسم المعهد قوله: "إن العلاج المضاد المستخدم حاليا مصمم لمنع عدوى الإيدز، لكنه غير قادر على القضاء على الفيروس في الجسم".

وأضاف: "يحافظ الفيروس على مخزوناته في أماكن مثل الخلايا اللمفاوية، التي تمثل الهدف الرئيسي للفيروس".

وسيجري الباحثون في المرحلة المقبلة المزيد من التجارب على مصابين بالفيروس، بغرض اكتشاف المزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية تدمير الخلايا التي يختبئ بها فيروس الإيدز، ويستمد الطاقة منها.

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