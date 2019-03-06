خبرٌ صادم للرجال.. موادٌ موجودة في منازلكم تؤدي إلى العقم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن علماء من جامعة نوتنغهام البريطانية من التوصل إلى اكتشافٍ خطير، يتعلّق بمرض العقم لدى الرجال والكلاب المنزلية. وفي التفاصيل بحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، فإنّ العلماء توصلوا إلى أنّ المواد الكيماوية الموجودة في المواد المنزلية والمواد الغذائية تؤدي إلى هذا المرض".

وخلال دراستهم، عمد الباحثون إلى اختبارِ تأثير الملدنات (DEHP) وثنائي الفينيل متعدّد الكلور 153 في عينات السائل المنوي لمتطوعين، وكلاب من سلالات معروفة. وللإشارة، فإنّ هذه الملدنات موجودة في الملابس والسجاد والدمى والأسلاك والارضيات، أمّا ثنائي الفينيل 153 الممنوع استخدامه، فلا يزال يكتشف في الوسط المحيط والمواد الغذائية.

وتبعاً للباحثين، فإنّ "هذه المواد الكيماوية لها نفس التأثير السلبي في الخلايا الجنسية للإنسان والحيوان لاسيما الكلاب"، وقد خصلوا إلى أنّ "المواد الموجودة في مسارات الجهاز التناسلي للرجل، تخفض من حركة الحيوانات المنوية وتسبب أضراراً في الحمض النووي، تؤدي إلى العقم".

مصدر الصورة: سيدتي

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