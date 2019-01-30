الكلاب ممنوعة في شوارع إيران ..قوانين جديدة من الحكومة !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

استكمالاً لسلسلة القوانين الغريبة في إيران، حظرت السلطات في طهران على المواطنين التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة، وذلك ضمن حملة رسمية لإثناء المواطنين عن اقتناء الكلاب.

وأكد قائد شرطة طهران، حسين رحيمي: "لقد تسلمنا موافقة من مكتب المدعي العام في طهران، وسنتخذ الإجراءات، ضد الأشخاص الذين يصطحبون الكلاب في الأماكن العامة مثل المتنزهات".

وصرح رحيمي بأن الحظر فُرض لأن الكلاب تسبب "الخوف والقلق" لدى البعض، وفقا لما نقلته وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.

وأضاف أن قيادة السيارة برفقة الكلاب محظورة أيضا.

وتابع: "يحظر قيادة السيارة برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك، ستتخذ الشرطة إجراءات قوية، ضد مالكي السيارات محل الشكوى".

وحظرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، على وسائل الإعلام، نشر أي إعلانات عن الحيوانات الأليفة، أو المنتجات المرتبطة بها، وذلك منذ عام 2010.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تهدد فيها الشرطة الإيرانية بمواجهة ظاهرة التجول مع الكلاب في الشوارع والأماكن العامة، فخلال السنوات العشر الماضية، علق مسؤولو الشرطة والقضاء مرارًا على هذه الظاهرة.

وقد حاول البرلمانیون في إیران بين عامي 2010 و2014، تحويل الحظر إلى قانون، وقدموا عددًا من المقترحات القانونية لمعاقبة التجول مع الکلاب، إلا أنها لم تنته إلى نتائج.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد هجوم كلبين على فتاة في منطقة لافاسان في طهران، أثیر جدل واسع حول هذه القضية.

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