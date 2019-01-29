انفجاران قرب مقر للشرطة جنوبي إيران

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... طائرات حربية مجهولة وسماع دوي انفجارات في العاصمة الليبية قال سكان إن طائرات حربية غير معروفة الهوية طارت فوق العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح اليوم كما سمع دوي انفجارات. وقالت وسائل اعلام ليبية إن طائرات استهدفت مواقع في طرابلس يدور قتال بين الميليشيات للسيطرة عليها منذ شهر.

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