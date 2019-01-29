انفجاران قرب مقر للشرطة جنوبي إيران
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أفادت وسائل إعلام، عن سماع دوي انفجارين قرب مركز للشرطة جنوبي شرقي إيران.
وقالت إن الانفجار وقع في مدينة زاهدان، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أفادت وسائل إعلام، عن سماع دوي انفجارين قرب مركز للشرطة جنوبي شرقي إيران.
وقالت إن الانفجار وقع في مدينة زاهدان، فيما لم تعرف أسبابه بعد.
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