إسبانيا: طفل يسقط في حفرة بعمق 100 متر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقومُ هيئاتُ الإغاثة الإسبانية بعمليةٍ خاصة لإنقاذِ طفل عمره سنتان وقع في حفرةٍ بعمق أكثر من مئةِ متر في جنوب البلاد.

ويشاركُ في العملية أكثر من مئةٍ من عمال الإغاثة في العمليةِ المستمرة منذ يوم الأحد، حيثُ سقط طفل يدعي يولين في حفرة بقطر خمسةٍ وعشرين سنتمتراً وبعمق مئةٍ وعشرةِ أمتار بالقربِ من ملقا في محافظةِ الأندلس بجنوب إسبانيا.

واستخدمت فرق الإغاثة كاميرا أوتوماتيكية نزلت إلى الحفرة إلى عمق 78 مترا، لكنها لم تتمكن من رصد أي أثر للطفل المفقود.

وتعقدت أعمال البحث عن الطفل بعد حدوث انهيار طيني داخل الحفرة. وتخطط فرق الإغاثة لحفر حفرة أخرى قرب تلك التي وقع فيها الطفل.

ويشار إلى أن الحادث وقع عندم لعب الطفل مع طفل آخر، بينما كانت أسرته تطهو الطعام مع الأصدقاء.

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