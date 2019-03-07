هذا هو العمر المناسب للسماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكيّة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبحت الهواتف الذكية من الأساسيات في حياتنا اليومية، ولم يعد يقتصر استعمالها على جيل الشباب وانما أصبحت أيضاً في أيدي الأطفال. وهنا يُطرح حول العمر المناسب لإعطاء الطفل هاتفا ذكيا.

ورداً على هذا السؤال، قالت الخبيرة التربوية الألمانية كريستين لانجر إن العمر المناسب هو 11 أو 12 سنة؛ حيث يكون الطفل قادرا على التعامل مع وظائف الهاتف المعقدة وتصفح شبكة الإنترنت بأمان. وأضافت يجب على الوالدين الاتفاق مع الطفل على ضوابط استخدام الهاتف الذكي كتحديد مواعيد وأوقات لاستخدام الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب.

كما لفتت الخبيرة المتخصصة في التربية الإعلامية أنه ينبغي على الوالدين مرافقة الطفل في بداية استعمال الهاتف وإرشاده حول نوعية المحتويات والمعلومات، التي يجوز نشرها على شبكة الإنترنت وتلك التي لا يجوز نشرها، وكذلك كيفية تجنب الوقوع في فخ الاشتراكات.

مصدر الصور: arrajol

للمزيد:

بين البيض الأحمر والأبيض.. إليكم الفرق "إقتصادياً"

دراسة: المطر يؤثر على مزاج الإنسان