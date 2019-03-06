بين البيض الأحمر والأبيض.. إليكم الفرق "إقتصادياً"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتار البعض بشأن البيض الأبيض والبني، ويطرح السؤال دائماً: أيهما أفضل، وما الفرق بينهما؟

في الحقيقة، فإنّ البيض الأحمر أغلى بقليل من الأبيض، ليس لأنه يحتوي على خصائص غذائية أعلى، لكن الأمر يتعلق بحجم الدجاج البني إذ أنه يعتبر أكبر من الدجاج الابيض، ويضع بيضاً أقل. ولذلك، فإنّ سعر البيض الأحمر يتجاوز سعر البيض الأبيض، وهو ما يفسر إنتشار النوع الأخير في مختلف المحلات والمتاجر.

وفعلياً، فإنّ لون البيض يتوقف على نوع الدجاجة والصبغة التي تنتجها، فيطلق على الصبغة الرئيسة الموجودة في البيض البني اسم "البروتوفرين التاسع"، وهي تلك الصبغة التي ينتجها الهيم، وبالتالي يتنوع لون البيض البني من داكن إلى فاتح. إلى ذلك، فإن طعم البيض يختلف بحسب نوع العلف الذي تناوله الدجاج، فضلاً عن طزاجة البيض وطريقة طهيه ومدة تخزينه ودرجة حرارة الثلاجة.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإنّ حجم البيض سواء أكان كبيراً أم صغيراً، يختلف بحسب عمر الدجاج المنتج له، والنظام الغذائي التي تتربى على اساسه الدواجن. وفي كل أنواعه وأحجامه، فإنّ البيض يحتوي على نفس القيم الغذائية، لكن الدجاج الذي تربى في الشمس، تحتوي بيضته على فيتامين "د" أكثر بـ4 مرات من الدجاج الآخر، في حين أن الدواجن التي تتناول نظام غذائي غني بـ الأوميغا 3، تتضمن كمية أكبر منه.

مصدر الصورة: Gizmodo

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