جمل يرفض تناول الطعام.. والسبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حادثة خريبة، امتنع جمل تابع لشرطة الحدود الهندية عن تناول الطعام والشراب لأكثر من شهر بعد وفاة "شريكه".

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "Times of India"، أن مساعد مفتش اسمه، شيفراج غادوي (56 عاما)، خرج بمهة حراسة في دورية على الحدود مع باكستان في ولاية كجرات، على ظهر الجمل. وعندما وصل غادوي إلى المكان المحدد على الحدود، أطعم الجمل وسقاه، وبعد بضع دقائق ساءت حالة مساعد المفتش وفقد وعيه لإصابته بنوبة قلبية.

واتصل شهود عيان بسيارة الإسعاف، ونقل الرجل إلى أقرب مستشفى. وبعد أن ساءت حالة غادوي أكثر، قرر الأطباء إرساله إلى مستشفى آخر فيه معدات طبية حديثة ويقع على بعد 80 كيلومترا من مكان الحادث. لكن حالة مساعد المفتش ساءت وهو في الطريق إلى المستشفى ومات.

موت صاحب الجمل أدى الى دخول الجمل في حالة من الاكتئاب، وعلى أثرها رفض تناول الطعام والشراب وظهرت عليه ملامح الحزن.

مصدر الصور: weziwezi

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