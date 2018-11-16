جمل عربي وسط عاصفة ثلجية في أمريكا.. من أين أتى؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( patch )

عندما تقود خلال عاصفة ثلجية، عليك الحذر والتركيز وترقب المفاجآت التي ربما تقابلك في الطريق، وعندما نتحدث عن المفاجآت فنحن نقصد أنك قد تصادف جملاً!

هذا ما حدث في الطريق 309 جنوباً، بالقرب من مخرج الطريق 113 في سوديرتون في الولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الخميس .

ويبدو أن الجمل ليس له سوى سنام واحد، مما يجعله من أصناف الجمال العربية.

في العديد من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من قبل المارة ، يبدو أن الجمل له لجام لكنه غير مقيد يعترض شاحنة صغيرة من جهة الراكب.

الشاحنة مربوطة بمقطورة من الخلف ، وهي تقف على كتف الطريق عند 309. ويقال أن الحادثة سببت تأخيرات كبيرة وازدحام في المنطقة في فترة ما بعد الظهر.

و ليس من الواضح حتى الآن ما الذي كان يقوم به الجمل على الطريق.

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