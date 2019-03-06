شانيل تودع كارل لاغرفيلد بعرض آخر أزياء من تصميمه

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

عَرضت دار أزياء شانيل آخر مجموعة لمصمم الأزياء الشهير الراحل كارل لاغرفيلد يوم أمس الثلاثاء مع توافد أصدقائه ومساعديه ومن عملوا معه الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفاء بمسيرة رجل كان مسؤولاً عن إبداعات دار الأزياء الفرنسية على مدى 35 عاماً.

وتحول ممشى الأزياء إلى أرض يكسوها ما يشبه الجليد , وكانت هناك أكواخ خشبية على الجانبين ومداخن، وشاركت النجمة بينيلوبي كروز في عرض الأزياء بثوب أبيض يغطيه الريش , كما ظهرت الممثلة كارا ديليفين على الممشى مع عارضات أخريات بعد الافتتاح.



وتوفي لاجرفيلد في نهاية فبراير شباط عن عمر 85 عاماً.

وعبر مكبرات للصوت داخل قاعة جراند باليه، استمع الحضور لكلمات بصوت مصمم الأزياء الراحل الملقب ”بالقيصر كارل“ وهو يروي كيف بدأ العمل مع شانيل عام 1983.

وقال لاجرفيلد في الكلمة المسجلة بالفرنسية ”عندما طُلب مني للمرة الثانية، قبلت لأن الجميع قال لي لا تفعل ذلك، لن ينجح الأمر“.

وينسب الفضل إلى لاجرفيلد في تحويل شانيل إلى عملاق في مجال الأزياء الراقية بمبيعات بلغت عشرة مليارات دولار سنويا خلال فترة عمله معها كما يعود إليه الفضل في بث روح جديدة في دار الأزياء.

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